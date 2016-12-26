И. Метшин: «Давайте делать подарки тем, кому они жизненно необходимы»

(Город Казань KZN.RU, 26 декабря). Мэр Казани Ильсур Метшин провел заключительный в этом году деловой понедельник. Градоначальник поздравил горожан и коллег с наступающим Новым годом и напомнил руководителям городских структур о запрете на получение подарков.

Напомним, согласно антикоррупционному законодательству чиновникам, исполняющим служебные обязанности, запрещено принимать подарки от физических и юридических лиц. Градоначальник также напомнил о существовании сервиса Добро Mail.Ru. «Есть большое количество людей, которые действительно нуждаются. Коллеги, давайте делать подарки тем, кому они жизненно необходимы», — обратился И. Метшин к собравшимся.

Глава города поблагодарил сотрудников Исполкома за проделанную работу, а также поздравил с наступающим Новым годом коллег из Правительства республики, Госсовета РТ, федеральных учреждений. «Спасибо за уходящий 2016 год. Без их поддержки, без сотрудничества мы бы не смогли достичь результатов», — подчеркнул градоначальник. Отдельные же слова благодарности Мэр Казани направил в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Каким бы сложным не был год, ни одна социальная программа не свернута. К столице приковано особое внимание нашего Президента. Это дорогого стоит», — сказал глава города.

Ильсур Метшин отметил, что в успехах города есть вклад всех горожан. «Я искренне благодарю всех за работу, которую мы в этом году провели. Год был непростым, мы вместе хорошо поработали. Мы разделяем все успехи, прежде всего, с нашими жителями. Мой призыв к родителям — побольше быть на свежем воздухе с детьми. Погода позволяет — Дедушка Мороз снега насыпал, в парках, скверах, лесу, на хоккейных площадках есть возможность для активного отдыха. Подготовлена большая культурная программа. Конечно, хотел бы пожелать здоровья физического и духовного, счастья каждой семье, чтобы год был мирным и успешным, чтобы мы созидательно работали. Спасибо за уходящий 2016 год и счастливого, мирного, благополучного, созидательного 2017 года. С наступающим всех Новым годом», — сказал И. Метшин.