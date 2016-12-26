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13:31 (мск), источник: Капитал

Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан

Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе. Также министр готов предоставить соответствующую площадку для диалога. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на «РИА Новости».

Источник: Капитал

«В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений», — сказал Идрисов в интервью изданию.

Он также напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию».

«Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога», — подчеркнул Идрисов.

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