Впервые за 4 года президент РМ провел рабочую планерку с сотрудниками аппарата

«Новые правила аппарата президента. Был удивлен, когда узнал, что в рамках президиума, за 4 года, с утра не были организованы планерки, ни с аппаратом президента, ни с советниками. Информируем вас о том, что сегодня утром, в 8.30 глава молдавского государства Игорь Додон провел планерку со всеми советниками, в ходе которой были определены приоритеты текущей недели. Это будет происходить ежедневно. На этой неделе у нас насыщенная повестка», — отметил Чебан.

Кроме этого, была организована первая встреча с представителями аппарата президента, а это более 70 человек.

«Сотрудники были проинформированы о том, что подобные встречи будут проходить еженедельно», — добавил Чебан.

По словам Иона Чебана, глава государства также заверил, что в ближайшее время здание президиума будет отремонтировано, и это будет достигнуто за счет внешних источников, а не средств государственного бюджета.