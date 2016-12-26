Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
5 психических болезней из русских сказок
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Большинство тел погибших могут находиться в фюзеляже
Опубликован разговор экипажа разбившегося Ту-154
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14:22 (мск), источник: Actualitati.md

Впервые за 4 года президент РМ провел рабочую планерку с сотрудниками аппарата

Об этом сообщил пресс-секретарь, советник по вопросам внутренней политики президента Республики Молдова Ион Чебан, передает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

«Новые правила аппарата президента. Был удивлен, когда узнал, что в рамках президиума, за 4 года, с утра не были организованы планерки, ни с аппаратом президента, ни с советниками. Информируем вас о том, что сегодня утром, в 8.30 глава молдавского государства Игорь Додон провел планерку со всеми советниками, в ходе которой были определены приоритеты текущей недели. Это будет происходить ежедневно. На этой неделе у нас насыщенная повестка», — отметил Чебан.

Кроме этого, была организована первая встреча с представителями аппарата президента, а это более 70 человек.

«Сотрудники были проинформированы о том, что подобные встречи будут проходить еженедельно», — добавил Чебан.

По словам Иона Чебана, глава государства также заверил, что в ближайшее время здание президиума будет отремонтировано, и это будет достигнуто за счет внешних источников, а не средств государственного бюджета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На ремонт тротуаров в 2016 году примэрия Кишинева потратила 15 миллионов леев
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь