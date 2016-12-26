Еще один депутат покидает парламент Молдовы

Президентским указом Андрей Негуца был назначен в понедельник утром советником по вопросам внешней политики в аппарате президента Игоря Додона.

Согласно списку кандидатов ПСРМ в депутаты парламента Республики Молдова на парламентских выборах 30 ноября 2014 года, место Андрея Негуца в парламенте займет Олег Кучук.



Олегу Кучук 45 лет, он родом из села Сэлкуца Каушанского района, является председателем территориальной организации ПСРМ. По профессии Кучук является инженером-технологом.

Мандат нового депутата должен быть подтвержден Конституционным судом. Фракцию Партии социалистов в парламенте Республики Молдова составляют 24 депутата.