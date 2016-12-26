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14:19 (мск), источник: Noi.md

Еще один депутат покидает парламент Молдовы

Из парламента Республики Молдова уходит один депутат фракции Партии социалистов. Это Андрей Негуца, вице-председатель фракции и член парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Президентским указом Андрей Негуца был назначен в понедельник утром советником по вопросам внешней политики в аппарате президента Игоря Додона.

Согласно списку кандидатов ПСРМ в депутаты парламента Республики Молдова на парламентских выборах 30 ноября 2014 года, место Андрея Негуца в парламенте займет Олег Кучук.

Олегу Кучук 45 лет, он родом из села Сэлкуца Каушанского района, является председателем территориальной организации ПСРМ. По профессии Кучук является инженером-технологом.

Мандат нового депутата должен быть подтвержден Конституционным судом. Фракцию Партии социалистов в парламенте Республики Молдова составляют 24 депутата.

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