Еще один депутат покидает парламент Молдовы
Из парламента Республики Молдова уходит один депутат фракции Партии социалистов. Это Андрей Негуца,
Из парламента Республики Молдова уходит один депутат фракции Партии социалистов. Это Андрей Негуца,
Президентским указом Андрей Негуца был назначен в понедельник утром советником по вопросам внешней политики в аппарате президента Игоря Додона.
Согласно списку кандидатов ПСРМ в депутаты парламента Республики Молдова на парламентских выборах 30 ноября 2014 года, место Андрея Негуца в парламенте займет Олег Кучук.
Олегу Кучук 45 лет, он родом из села Сэлкуца Каушанского района, является председателем территориальной организации ПСРМ. По профессии Кучук является
Мандат нового депутата должен быть подтвержден Конституционным судом. Фракцию Партии социалистов в парламенте Республики Молдова составляют 24 депутата.