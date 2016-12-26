«Оползень продолжает двигаться»: Борису Дубровскому доложили о ситуации на карьере «Березняковский»

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам вице-губернатора Олега Климова, на сегодняшний день правительство области в ежедневном режиме контролирует выполнение поручений губернатора по недопущению чрезвычайной ситуации в Еткульском районе. Однако оползень продолжает двигаться, его опускание увеличилось с одного до трех метров.

«Но при этом специалистами компании “Транснефть” уже врезаны две аварийные задвижки в одну нитку магистрального нефтепровода. Эти меры позволят автоматически перекрыть подачу нефти, если оползневые процессы будут продолжаться. До 30 декабря такие же задвижки будут врезаны во вторую нитку нефтепровода, что существенно сократит зону возможного риска», — отметил он.

Также выполняются работы по созданию новой нитки нефтепровода, которая будет проходить в нескольких сотнях метров от края разреза. Так, уже изготовлено около 300 метров нового трубопровода. Планируется, что эта работа будет выполнена до 30 марта.

Земля под нефтепроводом будет передана в собственность «Транснефти». Ранее она принадлежала «Южуралзолото», но в настоящий момент передана муниципалитету.

Напомним, 14 декабря в непосредственной близости от магистральных нефтепроводов произошло растрескивание грунта, угрожающее их целостности. Трещина образовалась в 25,5 метрах от нефтепровода. В «Транснефть-Урал» выступили за прекращение работ на карьере, поскольку это может грозить нарушением целостности магистральных нефтепроводов, что может повлечь человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и масштабный урон для экологии всей Челябинской области. По предписанию Ростехнадзора на карьере были остановлены все работы, включая взрывные. Без работы остались около 500 человек.

Суд в целях предотвращения техногенной катастрофы решил приостановить работы на карьере до 16 января.

«Когда будет снижена зона риска, у “Южуралзолото” появится возможность через проведение экспертизы частично возобновить работы», — резюмировал Олег Климов.