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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Защита Павла Ляха обжаловала его домашний арест в Верховном суде

Адвокат Павла Ляха обжаловал в Верховном суде РФ постановление Ленинского суда Перми об избрании министру спорта меры пресечения в виде домашнего ареста.

Жалоба защитника зарегистрирована в канцелярии Верховного суда 23 декабря.

Напомним, что уголовное дело в отношении Павла Ляха было возбуждено следственным отделением краевого УФСБ 3 октября. Спустя три дня Ленинский суд Перми избрал министру меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя защита просила оставить его на свободе под залог в 1 млн руб. Позже суд продлил сроки домашнего ареста до февраля 2017 года.

По версии следствия, глава краевого Минспорта причастен к делу о хищении 13,8 млн руб., выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо» в Перми. Ранее по этому же делу были задержаны экс-замминистра спорта Руслан Садченко и руководители двух подрядных организаций. Своей вины Павел Лях не признает.

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