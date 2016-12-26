Защита Павла Ляха обжаловала его домашний арест в Верховном суде

Жалоба защитника зарегистрирована в канцелярии Верховного суда 23 декабря.

Напомним, что уголовное дело в отношении Павла Ляха было возбуждено следственным отделением краевого УФСБ 3 октября. Спустя три дня Ленинский суд Перми избрал министру меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя защита просила оставить его на свободе под залог в 1 млн руб. Позже суд продлил сроки домашнего ареста до февраля 2017 года.



По версии следствия, глава краевого Минспорта причастен к делу о хищении 13,8 млн руб., выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо» в Перми. Ранее по этому же делу были задержаны экс-замминистра спорта Руслан Садченко и руководители двух подрядных организаций. Своей вины Павел Лях не признает.