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14:47 (мск), источник: УНИАН

Фейкового «сверхгосударства» не будет: в «Л/ДНР» заявили, что не намерены объединяться

Представители «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не намерены объединяться в одно «государство», но показывают Украине пример «взаимодействия».

Источник: УНИАН

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказали представители «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Владислав Дейнего.

«Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения», — отметил Пушилин.

Он напомнил, что под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений стоят подписи глав «ЛНР» и «ДНР».

«Сейчас пожарных событий, способствующих объединению, мы пока не видим. Не исключаем это в будущем», — сказал Пушилин.

Представитель «ЛНР» Дейнего заявил, что «республики» тесно сотрудничают и взаимодействуют.

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