Фейкового «сверхгосударства» не будет: в «Л/ДНР» заявили, что не намерены объединяться
Представители «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не намерены объединяться в одно «государство», но показывают Украине пример «взаимодействия».
Представители «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не намерены объединяться в одно «государство», но показывают Украине пример «взаимодействия».
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на
«Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения», — отметил Пушилин.
Он напомнил, что под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений стоят подписи глав «ЛНР» и «ДНР».
«Сейчас пожарных событий, способствующих объединению, мы пока не видим. Не исключаем это в будущем», — сказал Пушилин.
Представитель «ЛНР» Дейнего заявил, что «республики» тесно сотрудничают и взаимодействуют.