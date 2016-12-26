Фейкового «сверхгосударства» не будет: в «Л/ДНР» заявили, что не намерены объединяться

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказали представители «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Владислав Дейнего.

«Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения», — отметил Пушилин.

Он напомнил, что под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений стоят подписи глав «ЛНР» и «ДНР».

«Сейчас пожарных событий, способствующих объединению, мы пока не видим. Не исключаем это в будущем», — сказал Пушилин.

Представитель «ЛНР» Дейнего заявил, что «республики» тесно сотрудничают и взаимодействуют.