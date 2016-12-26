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15:03 (мск), источник: Newslab.ru

Представления и бесплатные автобусы: Чиновники отчитались о готовности к празднику

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе будут работать 15 автобусных маршрутов «шатлов», которые доставят горожан из всех семи районов города на остров Татышев. Проезд в «шатлах» будет бесплатным.

Красноярские чиновники доложили главе города о полной готовности к праздничным мероприятиям по случаю Нового года. Эдхам Акбулатов поручил всем профильным ведомствам составить список с номерами экстренных служб для горожан, разместив его на сайте администрации.

Открывая совещание мэр напомнил: «В этом году в соответствии с постановлением правительства выходные дни продлятся с 1 по 8 января 2017 года. Нам необходимо сделать всё, чтобы в праздничные дни красноярцы не почувствовали неудобств, чтобы выходные не были омрачены какими-либо аварийными ситуациями, поэтому четкое межведомственное взаимодействие должно стать основой работы служб города в каникулы».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с докладами перед мэром выступили его заместитель Сергей Кочан, глава департамента горхозяйства Игорь Титенков, глава департамента транспорта Игорь Ким, а также представители полиции, медицинских и социальных учреждений.

По словам Сергея Кочана, с 28 по 30 декабря в Красноярске пройдет более 100 различных масштабных представлений, соревнований, в том числе знаковые события, которые состоятся впервые:

«27 декабря начнет работу проект “Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска”. На площадках Красноярского железнодорожного вокзала, станций “Базаиха”, “Злобино”, “Енисей” планируются концерты Красноярского камерного оркестра и Красноярского духового оркестра. Впервые открытие самой высокой ёлки Красноярска состоится на острове Татышев. В 16 часов 28 декабря начнется детская программа и награждение семейных и детских команд — участников фестиваля “Волшебный лёд Сибири”, в 17:30 стартует театрализованное представление, а в 18.10 прозвучит праздничный фейерверк. В последний день 2016 года, 31 декабря, Татышев-парк приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по дуатлону, а вечером, начиная с 23:00, встретить Новый 2017 год. Рождественские мероприятия начнутся 6 января».

Эдхам Акбулатов поручил подготовить сводный план мероприятий, которые пройдут в городе в течение каникул, а также поблагодарить педагогические и родительские коллективы за участие в организации новогодних праздников в школах. В образовательные учреждения будут направлены благодарственные письма.

О работе ЖКХ в праздничные выходные рассказал Игорь Титенков, отметив, что в этот период работа городских служб будет вестись в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено вывозу бытовых отходов, работе систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в праздничные дни будут работать аварийные бригады, в состав которых входят электрики, сварщики и другие специалисты. Он также напомнил, что служба 005 на праздниках будет работать в прежнем режиме. Эдхам Акбулатов подчеркнул, что необходимо разрешить ситуацию с работой и обслуживанием лифтов в домах, отметив, что красноярцы не должны становиться заложниками конфликта хозяйствующих субъектов.

Работу общественного транспорта проанонсировал Игорь Ким, рассказав, что в день открытия главной городской ёлки, 28 декабря, для доставки красноярцев на остров Татышев с правого и левого берега будут работать 132 автобуса по 8 маршрутам.

«По окончании фейерверка по одному автобусу каждого из 8 маршрутов будут ожидать горожан в районе торгового комплекса “Авиатор” и по ул. Мичурина, в районе дома № 6А, чтобы организованно отвезти людей в необходимые районы города. В ночь с 31 декабря на 1 января в городе будут работать 15 автобусных маршрутов “шатлов”, которые доставят горожан из всех семи районов города на остров Татышев. Проезд в “шатлах” будет бесплатным. Дополнительные автобусы для горожан планируется предоставить и в ночь с 6 на 7 января возле храма Рождества Христова. Информация об интервале движения, маршрутах, номерах автобусов будет предоставлена дополнительно, размещена на сайте и в средствах массовой информации Красноярска», — рассказал Ким.

Подводя итоги совещания, Эдхам Акбулатов поручил сформировать справочную информацию с указанием номеров телефонов экстренной помощи и разместить ее на официальном сайте администрации города. «Все обсуждаемые сегодня мероприятия необходимы для того, чтобы на должном уровне обеспечить отдых горожан. Это очень серьезная и ответственная задача. Я надеюсь, что количество внештатных ситуаций будет минимальным, но все службы города должны быть к ним готовы», — отметил глава Красноярска.

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