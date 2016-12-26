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14:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Госсобрание Башкирии предлагает ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. Госсобрание Башкортостана подготовило законодательную инициативу, ужесточающую требования к продаже и использованию пиротехники. Депутаты предлагают ввести обязательное лицензирование деятельности по реализации и применению фейерверков третьего класса опасности. К такой пиротехнике относятся салютные батареи, римские свечи, ракеты, фестивальные шары.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, в настоящее время лицензия требуется только на реализацию изделий четвертого и пятого класса опасности, к числу которых относятся часто используемые на масштабных мероприятиях профессиональные фейерверки.

Законопроектом вводится административная ответственность в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч рублей за применение пиротехнических изделий третьего-пятого классов опасности вне мест, установленных для этого органами местного самоуправления.

«Каждое празднование Нового года, к сожалению, сопровождается не только радостными воспоминаниями, — прокомментировал Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв. — Повсеместное неумелое использование пиротехники приводит к самым различным последствиям — от травм до пожаров. К тому же от граждан поступают жалобы на использование пиротехники в ночное время, вблизи жилых домов. Учитывая, что фейерверки стали фактически неотъемлемым атрибутом новогодних празднеств, Государственным Собранием подготовлена и направлена на предварительное рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации законодательная инициатива, которая ужесточает требования как к продаже, так и к использованию пиротехники».

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