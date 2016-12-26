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15:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Строительство трассы «Шелковый путь» в Татарстане будет продолжено — Р. Минниханов

Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с Премьер-министром России.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Реализация проекта «Шелковый путь» на территории Татарстана будет продолжена. Об этом Рустам Минниханов рассказал на традиционной встрече с журналистами республиканских и федеральных СМИ в Доме Правительства РТ.

«Любая инфраструктура, будь то дороги, путепроводы или мосты, не только дает больше возможностей для населения территории, но и повышает инвестиционную привлекательность региона в целом», — отметил Рустам Минниханов в ответ на вопрос о том, как будет дальше реализовываться проект по строительству татарстанского участка трассы «Шелковый путь». Напомним, в нем участвуют сразу три государства — Россия, Китай и Казахстан. Причем зарубежные партнеры свою часть обязательств уже выполнили.

«Это государственно-частное партнерство. Есть у нас бизнесмен, который уже серьезно вложился своими средствами в этот проект. Он очень необходим — фактически мы связываем две федеральные трассы — М5 и М7. Кроме того, что этот путь будет востребован нашими зарубежными партнерами и соседними регионами, 70 процентов населения республики будут регулярно им пользоваться», — рассказал Президент Татарстана.

Лидер республики сообщил, что недавно в разговоре с главой Правительства России Дмитрием Медведевым поднимал этот вопрос, и Премьер-министр отдал соответствующие распоряжения, призванные ускорить строительство «Шелкового пути».

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