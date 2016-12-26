Строительство трассы «Шелковый путь» в Татарстане будет продолжено — Р. Минниханов
Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с
Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с
(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Реализация проекта «Шелковый путь» на территории Татарстана будет продолжена. Об этом Рустам Минниханов рассказал на традиционной встрече с журналистами республиканских и федеральных СМИ в Доме Правительства РТ.
«Любая инфраструктура, будь то дороги, путепроводы или мосты, не только дает больше возможностей для населения территории, но и повышает инвестиционную привлекательность региона в целом», — отметил Рустам Минниханов в ответ на вопрос о том, как будет дальше реализовываться проект по строительству татарстанского участка трассы «Шелковый путь». Напомним, в нем участвуют сразу три государства — Россия, Китай и Казахстан. Причем зарубежные партнеры свою часть обязательств уже выполнили.
«Это
Лидер республики сообщил, что недавно в разговоре с главой Правительства России Дмитрием Медведевым поднимал этот вопрос, и