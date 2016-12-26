Срок ультиматума истек: ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «Л/ДНР»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

«Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и “украинские” олигархи и чиновники», — говорится в его сообщении.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену.