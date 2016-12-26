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15:05 (мск), источник: УНИАН

Срок ультиматума истек: ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «Л/ДНР»

Истек срок ультиматума, который объявили «ЛНР/ДНР» ветераны АТО.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

«Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и “украинские” олигархи и чиновники», — говорится в его сообщении.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену.

Экс-командир батальона «Донбасс», нардеп Семен Семенченко отметил в своем Facebook, что это инициатива ветеранов «Айдара» и «Донбасса».

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