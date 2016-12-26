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15:33 (мск), источник: БЕЛТА

В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения — Андрейченко

«Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим себя: все ли так благостно в наших отношениях?» — обратился с вопросом к белорусским и российским парламентариям Владимир Андрейченко.

Источник: РИА "Новости"

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко сегодня в Москве на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

«Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим себя: все ли так благостно в наших отношениях? — обратился с вопросом к белорусским и российским парламентариям Владимир Андрейченко. — Можно ли быть довольным текущим состоянием дел? Абсолютно нет. При всех очень весомых достижениях есть целый ряд вопросов и проблем, требующих серьезного внимания как организаторов интеграционного процесса, так и союзных парламентариев».

Спикер Палаты представителей отметил, что в двух странах много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, реализации согласованных сельскохозяйственной и промышленной политик.

«Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, — заявил Владимир Андрейченко. — Причем это делается практически регулярно».

Он подчеркнул, что у белорусской стороны не может не вызывать озабоченности сужение важного для страны российского рынка, периодическое возникновение споров о доступе на него молочной и другой белорусской продукции.

«В свое время в рамках Союзного государства было принято решение о равнодоходных ценах на газ для белорусских и российских субъектов хозяйствования, но оно так и осталось на бумаге, — констатировал спикер. — В результате дополнительная нагрузка на экономику Беларуси за последние 10 лет составила $15 млрд».

«На интеграционном направлении мы видим реальное снижение интереса к работе в рамках Союзного государства, — сказал Владимир Андрейченко. — Согласование сроков проведения заседаний высших союзных органов растягивается на месяцы и годы в нарушение всех наших уставных документов».

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