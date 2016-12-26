Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдовы
Флаг Евросоюза был убран в эти выходные со стены здания резиденции президента Молдовы, где он висел вместе с молдавским стягом.
Флаг Евросоюза был убран в эти выходные со стены здания резиденции президента Молдовы, где он висел вместе с молдавским стягом.
Изменился и сайт президента, который ведется на трех языках: версии на английском и русском остались прежними, зато версию на румынском языке (RO) исправили на версию на молдавском (MD).
«Президент уважает конституцию и призывает всех следовать этому примеру», — заявил журналистам