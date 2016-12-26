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16:36 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев констатировал ряд проблем в ЕАЭС

«На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза», — заявил Глава государства.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и предложил создать антикризисный совет в рамках объединения, передает РИА Новости.

«Надо было бы создать нам, чтобы изучать все эти вопросы, антикризисный совет, в который можно привлечь экспертов мирового уровня иностранных, наших. Совет должен стоять особняком в структуре комиссии (Евразийской экономической комиссии — прим.автора) под общей текучкой бюрократии, несмотря на нашу стратегию», — сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, отметив, что работа совета должны быть ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем.

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«Мы должны знать, как поставить плечо друг другу в непростых экономических условиях. Для этого нужен орган, который разрабатывает эти вопросы», — отметил Президент Казахстана.

«На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза. К ним относятся остающееся еще большое количество барьеров во взаимной торговле, дополнительные требования и ограничения каждой страны, сложности при транзите товаров, обеспечительные платежи при доступе на рынки, препоны со стороны местных властей и другие», — пояснил Назарбаев.

«Мы понимаем, что эти проблемы всегда были и будут, они временные, встречающиеся в любом интеграционном процессе на начальном этапе. Должно, наверное, пройти время, чтобы правительства и бизнес стран набрали необходимый опыт совместной работы, приспособились друг к другу, но желательно это провести скорее, — заявил Назарбаев. — В этих условиях, думаю, что будет правильным начать работу по выработке в рамках в ЕАЭС совместных мер по поддержке наших экономик для решения имеющихся проблемных вопросов».

Ранее, Глава государства заявил о готовности Казахстана принять в Астане все стороны, участвующие в переговорах по Сирии, а также рассказал, в чем «фишка» российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре.

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