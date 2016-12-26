Врио губернатора: Надо дорожить прусским наследием и использовать его для привлечения туристов

Объекты культурного наследия в регионе необходимо восстанавливать и делать привлекательными для туристов. Об этом врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью областному телевидению «Каскад».

По словам главы региона, в этом направлении у властей «очень много работы». Также он рассказал о ближайших планах по реконструкции некоторых памятников архитектуры совместно с Русской православной церковью и калининградской епархией. И выразил надежду уже в 2017 году один из таких объектов представить общественности.

Я надеюсь, что мы некоторые объекты культурного наследия сможем с инвестиционной точки зрения ввести в оборот. И в том числе с РПЦ, и с епархией мы активно очень работаем. На самом деле, то немецкое наследие, как угодно его можно назвать, прусское наследие, им надо дорожить и его надо использовать с туристической точки зрения, — предположил Алиханов.

По его словам, в регионе более 60 сооружений, построенных в XIII — XIV веках, и их необходимо вводить в оборот. Для сравнения чиновник привёл в пример города Владимир и Ярославль, значительно уступающие Калининграду по числу объектов такого возраста — четыре и пять соответственно. По мнению губернатора, таким преимуществом нужно пользоваться.

«Конечно, огромное количество средств требуется для того, чтобы их либо восстановить, либо хотя бы законсервировать. Здесь есть у нас определённые инициативы, которые, я надеюсь, позволят возродить инвестиционный спрос», — сказал Алиханов.