Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве опять расширят зону платной парковки
5 психических болезней из русских сказок
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
Пермская пятиклассница стала лучшим юным поваром страны
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Большинство тел погибших могут находиться в фюзеляже
Опубликован разговор экипажа разбившегося Ту-154
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
17:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Врио губернатора: Надо дорожить прусским наследием и использовать его для привлечения туристов

Антон Алиханов поделился планами по восстановлению объектов культурного наследия.

Источник: Калининград.Ru

Объекты культурного наследия в регионе необходимо восстанавливать и делать привлекательными для туристов. Об этом врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью областному телевидению «Каскад».

По словам главы региона, в этом направлении у властей «очень много работы». Также он рассказал о ближайших планах по реконструкции некоторых памятников архитектуры совместно с Русской православной церковью и калининградской епархией. И выразил надежду уже в 2017 году один из таких объектов представить общественности.

Я надеюсь, что мы некоторые объекты культурного наследия сможем с инвестиционной точки зрения ввести в оборот. И в том числе с РПЦ, и с епархией мы активно очень работаем. На самом деле, то немецкое наследие, как угодно его можно назвать, прусское наследие, им надо дорожить и его надо использовать с туристической точки зрения, — предположил Алиханов.

По его словам, в регионе более 60 сооружений, построенных в XIII — XIV веках, и их необходимо вводить в оборот. Для сравнения чиновник привёл в пример города Владимир и Ярославль, значительно уступающие Калининграду по числу объектов такого возраста — четыре и пять соответственно. По мнению губернатора, таким преимуществом нужно пользоваться.

«Конечно, огромное количество средств требуется для того, чтобы их либо восстановить, либо хотя бы законсервировать. Здесь есть у нас определённые инициативы, которые, я надеюсь, позволят возродить инвестиционный спрос», — сказал Алиханов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Калининграда предложили назвать улицу для детского хосписа в честь Доктора Лизы
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь