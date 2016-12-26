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17:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Лутковская прибыла в Симферопольское СИЗО

По словам главы секретариата омбудсмена Украины Богдана Крикливенко, Валерия Лутковская и ее российская коллега Татьяна Москалькова находятся на территории изолятора.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко заявил, что омбудсмен Украины Валерия Лутковская прибыла в СИЗО в Симферополе для встречи с тремя украинскими заключенными.

«Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом (один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа, обвиняемый в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества — Ред.). В эти минуты уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находятся на территории СИЗО», — написал Крикливенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Лутковская и Москалькова договорились о посещении российских осужденных, находящихся на территории Украины, и украинских осужденных, находящихся в РФ.

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