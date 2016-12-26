Путин назвал Казахстан успешной страной

По Байконуру стороны разработали «дорожную карту» на ближайшие 8 лет. Об этом рассказал Нурсултан Назарбаев, передает пресс-служба Акорды. Также президент Казахстана прокомментировал председательство республики в ЕАЭС. По его мнению, оно было плодотворным. В частности, согласован и подготовлен к подписанию Таможенный кодекс союза.



— Думаю, присутствующие главы государств одобрят данный документ. Товарооборот между странами ЕАЭС снижается — это связано с конъюнктурой биржевых цен на наши товары. В то же время физические объемы торговли сохраняются, — подчеркнул глава Казахстана. Затем Назарбаев вновь подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров по Сирии в Астане. В свою очередь, президент России поздравил коллегу с 25-летнем независимости и отметил достижения Казахстана: — Казахстан — активный участник интеграционных процессов.



Сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, благотворно отражается на всех участниках ЕАЭС, — сказал Путин. По итогам двусторонних переговоров были подписаны два документа по дальнейшей работе на Байконуре.