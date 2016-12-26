Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Шотландские ученые объяснили существование секса
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
67-летняя гречанка родила себе внучку
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
18:56 (мск), источник: 365info.kz

Путин назвал Казахстан успешной страной

В Санкт-Петербурге президенты России и Казахстана обсудили ЕАЭС, Байконур и Сирию.

Источник: 365info.kz

По Байконуру стороны разработали «дорожную карту» на ближайшие 8 лет. Об этом рассказал Нурсултан Назарбаев, передает пресс-служба Акорды. Также президент Казахстана прокомментировал председательство республики в ЕАЭС. По его мнению, оно было плодотворным. В частности, согласован и подготовлен к подписанию Таможенный кодекс союза.

— Думаю, присутствующие главы государств одобрят данный документ. Товарооборот между странами ЕАЭС снижается — это связано с конъюнктурой биржевых цен на наши товары. В то же время физические объемы торговли сохраняются, — подчеркнул глава Казахстана. Затем Назарбаев вновь подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров по Сирии в Астане. В свою очередь, президент России поздравил коллегу с 25-летнем независимости и отметил достижения Казахстана: — Казахстан — активный участник интеграционных процессов.

Сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, благотворно отражается на всех участниках ЕАЭС, — сказал Путин. По итогам двусторонних переговоров были подписаны два документа по дальнейшей работе на Байконуре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Баян Есентаева признала свою вину
Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
В Черном море нашли тела 80 жертв авиакатастрофы
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Британские журналисты узнали, что королева поддерживает Brexit
Путин наградил Дениса Мацуева и Евгения Миронова орденами
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь