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18:10 (мск), источник: Интерфакс

Британские журналисты узнали о поддержке королевой Brexit

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Королева Великобритании Елизавета II незадолго до референдума по выходу страны из Евросоюза высказывалась за подобную инициативу, сообщает The Guardian со ссылкой на журналистку «Би-би-си» Лору Кюнсберг.

Источник: Reuters

По словам журналистки, источник сообщил ей, что Королева поддерживает Brexit, хотя в Букингемском дворце эти слухи никогда не подтверждали.

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В начале года таблоид The Sun публиковал статью с заголовком «Королева поддерживает Brexit», после чего в дело пришлось вмешаться королевской пресс-службе, которая назвала заголовок вводящим в заблуждение.

Кюнсберг объяснила, что она тоже незадолго до голосования узнала о взглядах Елизаветы II, но не стала делать материал об этом, так как у нее был лишь один источник, а правила «Би-би-си» требуют иметь несколько.

По словам источника, во время обеда в узком кругу Королева сказала: «Не понимаю, почему мы просто не можем выйти из ЕС? В чем проблема?».

The Sun в свою очередь настаивает, что у них есть сразу два источника, которые подтвердили слова Елизаветы II. По данным таблоида, она сказала занимавшему тогда пост вице-премьера Нику Клеггу. Тот впоследствии заявил, что не помнит такого разговора.

В референдуме о членстве Великобритании в ЕС (Brexit), который прошел 23 июня, приняли участие более 72% зарегистрировавшихся избирателей, 51,9% из них проголосовали за выход из ЕС.

Справка
Что такое «Брекзит». РазборЗа что голосовали жители Великобритании на референдуме о выходе из Евросоюза. И как это отразится на остальном мире.
Комментарии
5
Роман Виноградов
Киргизия так-же не стала подписывать Таможенный кодекс ЕврАзЭС, а также заявление о развитии торговой политики союза, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Причина одна - сокрытие администрацией Президента РФ, ПС ФСБ, МИД РФ, Правительством РФ от Президента РФ факта, что часть государственной границы РФ с Латвией (членом НАТО) находится в частной собственности! По какой причине не проводится демаркация со страной, входящей в НАТО? Киргизия боится, что, возможно, готовится новая авантюра, если внутри самой России не соблюдаются законы и нет ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА!
Факты: 1. Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым №60:21:13 01 12:06: серия РФ/60:21-01№308783, с регистрационной записью 6449 от10.01.1999г.
2. Решение Пыталовского Суда от 14.09.2012г,,вступившее в законную силу. (Данный документ, является действующим документом, который подтверждает, что представленный 14.09.2012г.Росреестром по Псковской области Пыталовскому Суду правоустанавливающий документ - Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым № 60:21:13 01 12:06 : серия РФ/60:21-01№308783, с регистрацилнной записью 6449 от 10.01.1999г. находится на линии границы с Латвией).
Сообщение в латвийских СМИ, что демаркация с двух сторон проведена, является неправдой!Нельзя провести демаркацию по чужой земле, не выкупив ее!
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А Б
Мнение королевы Великобритании практически равно мнению рядового жителя королевства. Хотя бы потому, что королева, как известно, царствует, но не правит.
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Tavovic
Да ну а кто же в своем уме будет делить достижения и богатства своей страны с бакланами и тунеяйцами окружающими твою страну
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Правительство Великобритании всячески затягивает процесс выхода из Евросоюза
© Ньюстюб
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