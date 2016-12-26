Британские журналисты узнали о поддержке королевой Brexit

По словам журналистки, источник сообщил ей, что Королева поддерживает Brexit, хотя в Букингемском дворце эти слухи никогда не подтверждали.
В начале года таблоид The Sun публиковал статью с заголовком «Королева поддерживает Brexit», после чего в дело пришлось вмешаться королевской пресс-службе, которая назвала заголовок вводящим в заблуждение.
Кюнсберг объяснила, что она тоже незадолго до голосования узнала о взглядах Елизаветы II, но не стала делать материал об этом, так как у нее был лишь один источник, а правила «Би-би-си» требуют иметь несколько.
По словам источника, во время обеда в узком кругу Королева сказала: «Не понимаю, почему мы просто не можем выйти из ЕС? В чем проблема?».
The Sun в свою очередь настаивает, что у них есть сразу два источника, которые подтвердили слова Елизаветы II. По данным таблоида, она сказала занимавшему тогда пост вице-премьера Нику Клеггу. Тот впоследствии заявил, что не помнит такого разговора.
В референдуме о членстве Великобритании в ЕС (Brexit), который прошел 23 июня, приняли участие более 72% зарегистрировавшихся избирателей, 51,9% из них проголосовали за выход из ЕС.
Факты: 1. Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым №60:21:13 01 12:06: серия РФ/60:21-01№308783, с регистрационной записью 6449 от10.01.1999г.
2. Решение Пыталовского Суда от 14.09.2012г,,вступившее в законную силу. (Данный документ, является действующим документом, который подтверждает, что представленный 14.09.2012г.Росреестром по Псковской области Пыталовскому Суду правоустанавливающий документ - Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым № 60:21:13 01 12:06 : серия РФ/60:21-01№308783, с регистрацилнной записью 6449 от 10.01.1999г. находится на линии границы с Латвией).
Сообщение в латвийских СМИ, что демаркация с двух сторон проведена, является неправдой!Нельзя провести демаркацию по чужой земле, не выкупив ее!