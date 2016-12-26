Британские журналисты узнали о поддержке королевой Brexit

По словам журналистки, источник сообщил ей, что Королева поддерживает Brexit, хотя в Букингемском дворце эти слухи никогда не подтверждали.

В начале года таблоид The Sun публиковал статью с заголовком «Королева поддерживает Brexit», после чего в дело пришлось вмешаться королевской пресс-службе, которая назвала заголовок вводящим в заблуждение.

Кюнсберг объяснила, что она тоже незадолго до голосования узнала о взглядах Елизаветы II, но не стала делать материал об этом, так как у нее был лишь один источник, а правила «Би-би-си» требуют иметь несколько.