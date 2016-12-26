Назаров предложил Двораковскому ввести режим ЧС из-за снега на дорогах

Вопрос зимнего содержания дорог обсуждался сегодня на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По оценкам ГИБДД, ситуация в Омске требует экстренных мер. Практически всюду зафиксированы снежные накаты, ледяные отложения и валы, сужение проезжей части и колейность. Все это вызывает пробки в любое время суток и рост числа ДТП.

Некачественная уборка снега является сопутствующей причиной в 65% всех аварий, причем 75% ДТП происходят на территории города. Состояние тротуаров и подходов к пешеходным переходам на большинстве улиц также не отвечают минимальным требованиям безопасности, считает замначальника регионального УГИБДД Игорь Триколе.

Как сообщают в облправительстве, структурным подразделениям мэрии и городским учреждениям не раз выносили предписания устранить неблагоприятные дорожные условия, однако ситуация кардинально не поменялась. До сих пор не разработан план зимнего содержания улиц Омска.

— Как результат — полная дезорганизация процесса и нарушения технологий производства работ, — выносят вердикт в облправительстве.

На вопрос губернатора Виктора Назарова, почему город не убирается, мэр Вячеслав Двораковский отметил, что состояние улиц несравнимо лучше, чем в предыдущие годы, ежедневно вывозится до 7 тысяч кубометров снега. Однако губернатор усомнился в правдоподобности этих цифр. И предложил главе города лично проехаться по омским дорогам.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Кто вам докладывает такие цифры? Если бы такими объёмами вывозили, дороги были бы чистыми, а они убираются несвоевременно и некачественно. Что за самоуспокоенность? Либо вас вводят в заблуждение. Вы проедьте по городу: дороги настолько сузились, что машины разъехаться не могут. На Левом берегу невозможно проехать, улица Маяковского ужалась до одной полосы. Разделительная полоса — из снежного наката. Какие семь тысяч кубометров? Не успокаивайте себя докладами подчинённых. Когда мы будем ездить по дорогам, а не стоять в пробках?

Кроме того, губернатор предложил мэру объявить ЧС из-за ситуации на дорогах.

— Ваша прямая задача как мэра обеспечить расчистку улиц и дорог от снега. Здесь нужна, прежде всего, хорошая организация. Не получается, не справляетесь — давайте объявим в Омске режим ЧС на неделю, возьмём с предприятий технику, распределим участки в городе и уберём их. Директорский корпус не против, я разговаривал. Нужна помощь — поможем. Заведём ДРСУ. До Нового года приведите город в нормальное состояние. Поймите же — это, прежде всего, безопасность наших граждан, — заявил Назаров.

Ответ Двораковского пресс-служба облправительства не приводит.

По итогам заседания контроль над содержанием дорог во всех районах поручили минстрою Омской области. Назаров также предложил разослать главам муниципалитетов соответствующие напоминания.

— Предупреждаю — там, где ГИБДД даст заключение, что авария произошла из-за недоработки дорожных служб, будут применены самые жёсткие взыскания, — подчеркнул губернатор.

Добавим, реакция минстроя уже последовала. В ведомстве сообщили, что снегоуборочная техника на дорогах Омской области будет дежурить все праздники в круглосуточном режиме.