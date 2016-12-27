Мэр Борисоглебска неожиданно ушёл в отставку

Свой поступок Андрей Пищугин объяснил тем, что контракт он заключал с депутатами прошлого созыва. По его словам, было бы логичным, чтобы новые народные избранники из 7 состава местной Думы выбрали бы мэра на срок своих полномочий. Пищугин заявил, что будет участвовать в конкурсе на замещение должности «сити-менеджера». До марта 2017 года он останется на своей должности с приставкой и.о.

Напомним, мэр был утверждён на эту должность в июне этого года. Предыдущий глава Борисоглебска Алексей Кабаргин в начале февраля ушёл в отставку в результате коррупционного скандала. По версии следствия, чиновник требовал от представителей коммерческой компании 3 миллиона рублей за предоставление в долгосрочную аренду некого имущества.