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09:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэр Борисоглебска неожиданно ушёл в отставку

Сегодня мэр Борисоглебска Андрей Пищугин своим заявлением удивил всех присутствующих на заседании городской Думы. Оказывается, глава города ещё 23 декабря написал заявление об отставке по собственному желанию.

Свой поступок Андрей Пищугин объяснил тем, что контракт он заключал с депутатами прошлого созыва. По его словам, было бы логичным, чтобы новые народные избранники из 7 состава местной Думы выбрали бы мэра на срок своих полномочий. Пищугин заявил, что будет участвовать в конкурсе на замещение должности «сити-менеджера». До марта 2017 года он останется на своей должности с приставкой и.о.

Напомним, мэр был утверждён на эту должность в июне этого года. Предыдущий глава Борисоглебска Алексей Кабаргин в начале февраля ушёл в отставку в результате коррупционного скандала. По версии следствия, чиновник требовал от представителей коммерческой компании 3 миллиона рублей за предоставление в долгосрочную аренду некого имущества.

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