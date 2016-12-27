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09:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские чиновники сдадут нормы ГТО

Соревнования стартуют в январе и продлятся до конца мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники администрации Воронежа и работники муниципальных предприятий и организаций сдадут нормы ГТО, рассказал и.о. руководителя городского управления физкультуры и спорта Александр Бахтин на планерке в мэрии в понедельник, 26 декабря. Прием заявок стартует 20 января. Соревнования продлятся до 30 мая.

Чиновникам предстоит сдать нормативы в шести возрастных группах и девяти видах спорта, среди которых стрельба, плавание и бег на лыжах.

 — Я надеюсь, что 100% муниципальных служащих и сотрудников муниципальных предприятий, организаций и учреждений примут участие в спартакиаде, — отметил Александр Бахтин. — Чтобы командный результат мог быть учтен, команда должна состоять из шести человек, трех мужчин и трех женщин. Мы учитываем, что не все подразделения могут выставить такие команды, и будем рассматривать варианты создания объединенных команд.

В Воронеже работают три центра тестирования ГТО: спорткомплекс «Олимпик», городской физкультурно-спортивный центр на улице Туполева, 20 и дворец спорта «Юбилейный». Желающие принять участие в спартакиаде ГТО могут оставить заявку в одному из центров, после чего участников соревнований направят на соответствующие спортобъекты. В частности, бег на лыжах участники спартакиады сдадут в рамках соревнования «Лыжня России».

Чтобы стимулировать чиновников для участия в спартакиаде, в мэрии разработают методы поощрения для сотрудников, успешно сдавших нормы ГТО.

Участие в соревнованиях руководителя подразделения автоматически добавит его команде 80 баллов, подчеркнул Александр Бахтин. Доля горожан, сдавших нормы ГТО, будет учитываться как один из показателей эффективности развития муниципалитета.

Итоги соревнований подведут в конце 2017 года.

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