Воронежские чиновники сдадут нормы ГТО
Соревнования стартуют в январе и продлятся до конца мая.
Соревнования стартуют в январе и продлятся до конца мая.
Сотрудники администрации Воронежа и работники муниципальных предприятий и организаций сдадут нормы ГТО, рассказал и.о. руководителя городского управления физкультуры и спорта Александр Бахтин на планерке в мэрии в понедельник, 26 декабря. Прием заявок стартует 20 января. Соревнования продлятся до 30 мая.
Чиновникам предстоит сдать нормативы в шести возрастных группах и девяти видах спорта, среди которых стрельба, плавание и бег на лыжах.
— Я надеюсь, что 100% муниципальных служащих и сотрудников муниципальных предприятий, организаций и учреждений примут участие в спартакиаде, — отметил Александр Бахтин. — Чтобы командный результат мог быть учтен, команда должна состоять из шести человек, трех мужчин и трех женщин. Мы учитываем, что не все подразделения могут выставить такие команды, и будем рассматривать варианты создания объединенных команд.
В Воронеже работают три центра тестирования ГТО: спорткомплекс «Олимпик», городской
Чтобы стимулировать чиновников для участия в спартакиаде, в мэрии разработают методы поощрения для сотрудников, успешно сдавших нормы ГТО.
Участие в соревнованиях руководителя подразделения автоматически добавит его команде 80 баллов, подчеркнул Александр Бахтин. Доля горожан, сдавших нормы ГТО, будет учитываться как один из показателей эффективности развития муниципалитета.
Итоги соревнований подведут в конце 2017 года.