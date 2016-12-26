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19:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Царев пригласил Савченко «к себе» в Крым: будет где жить и чем заняться

В интервью российским СМИ экс-«регионал» заявил, что «если Савченко придется уехать из Украины», то она может приехать ко нему в Крым. Царев заверил, что сможет обеспечить нардепа жильем.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины (Партия регионов) Олег Царев пригласил внефракционного народного депутата Надежду Савченко в Крым, сообщает российский телеканал НСН.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

«Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься», — заявил Царев.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции «Батькивщина».

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