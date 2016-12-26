Порошенко подписал бюджет -2017

Президент Украины подписал государственный бюджет-2017.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на РБК-Украина.

Напомним, ранее под бюджетом-2017 свою подпись поставил глава парламента Андрей Парубий.

Верховная Рада отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер получил возможность подписать государственный бюджет-2017.

В ночь со вторника на среду парламент принял в целом законопроект № 5000 «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». За госбюджет-2017 проголосовали 274 нардепа.