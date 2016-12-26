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21:28 (мск), источник: Publika.md

В Берлине начался пеший поход в Алеппо

Сотни людей собрались в Берлине, чтобы начать пеший поход длиной в три тысячи километров до сирийского города Алеппо.

Источник: Publika.md

Кадры с места событий публикует Ruptly, пишет Лента.ру.

По замыслу организаторов, участники должны пройти в обратном направлении путь, который проделывают беженцы, чтобы привлечь внимание к проблемам вынужденных переселенцев. Акцию придумала мать двоих детей Энн Элбот, которая, по ее собственным словам, не могла больше смотреть на ежедневные страдания бегущих от войн людей.

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