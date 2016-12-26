Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Шотландские ученые объяснили существование секса
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
Пермская пятиклассница стала лучшим юным поваром страны
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26 декабря, источник: "РИА Новости" Украина

Лукашенко: нельзя повышать цены на алкоголь, чтобы люди не пили «Боярышник»

Президент Белоруссии заявил, что в период новогодних праздников нельзя повышать цены на спиртные напитки, чтобы люди не стали пить не предназначенные для внутреннего применения жидкости.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не повышать цены на алкоголь, чтобы люди не стали пить настойку боярышника и прочие не предназначенные для внутреннего применения жидкости, сообщает РИА Новости.

Лукашенко в понедельник провел совещание, на котором в том числе коснулся вопросов безопасности. Он потребовал уделить особое внимание безопасности граждан в период новогодних праздников, напомнив о массовом отравлении настойкой боярышника в России.

Читайте также
Минтранс Беларуси уменьшил квоты грузоперевозчикам из Польши

«Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Праздники. Такие наши люди — славяне. И выпить любят, и закусить. Поэтому не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник и еще чего-то», — заявил Лукашенко, выступление которого транслировало белорусское телевидение.

«Это надо иметь в виду, как бы это непопулярно ни звучало из моих уст», — подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном «Боярышнике» в Иркутске были задержаны 19 человек.

Суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения для 12 задержанных — двое из них оставлены под стражей, девять — под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперт: Перед крушением в Ту-154 случилось что-то экстремальное
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
В Черном море нашли тела 80 жертв авиакатастрофы
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Британские журналисты узнали, что королева поддерживает Brexit
Путин наградил Дениса Мацуева и Евгения Миронова орденами
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь