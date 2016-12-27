Додон: До Нового года гражданство Бэсеску будет аннулировано
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в ходе
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в ходе
До Нового года этот документ будет аннулирован. Было допущено много процессуальных нарушений, кроме этого, госструктуры дали четкий комментарий —
Actualitati.md напоминает, что Траян Бэсеску вместе со своей супругой Марией в марте этого года попросили предоставить им молдавское гражданство. Запрос рассматривался в приоритетном режиме, минуя обычную процедуру получения гражданства. Тимофти подписал соответствующий указ 9 июня. Бывший президент Румынии и его супруга перед вторым туром выборов главы молдавского государства принесли клятву и получили молдавский паспорт.
Согласно законодательству страны, в интересах Молдовы и в исключительных случаях граждане других государств могут получить гражданство республики указом президента, если они непричастны ктеррористической деятельности и не осуществляют деятельность, направленную на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Ранее румынская пресса сообщала о том, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.
Бэсеску сторонник воссоздания так называемой Великой Румынии в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдовы к Румынии. По его словам, объединение с Молдовой должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.