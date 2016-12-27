Додон: До Нового года гражданство Бэсеску будет аннулировано

До Нового года этот документ будет аннулирован. Было допущено много процессуальных нарушений, кроме этого, госструктуры дали четкий комментарий — указ экс-президента Николая Тимофти о присвоении гражданства Бэсеску был незаконным, — заверил президент.

Actualitati.md напоминает, что Траян Бэсеску вместе со своей супругой Марией в марте этого года попросили предоставить им молдавское гражданство. Запрос рассматривался в приоритетном режиме, минуя обычную процедуру получения гражданства. Тимофти подписал соответствующий указ 9 июня. Бывший президент Румынии и его супруга перед вторым туром выборов главы молдавского государства принесли клятву и получили молдавский паспорт.