В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла

Отмечается, что мировой суд Анкары постановил временно запретить медиа публиковать информацию, касающуюся убийства Карлова, до окончания расследования. С такой инициативой выступило бюро уголовных расследований прокуратуры Анкары.

Также в новостях нельзя будет сообщать о подозреваемых и причастных к совершению преступления и публиковать снимки момента нападения.

Ранее глава МВД Турции заявил, что убийство российского посла было спланировано.