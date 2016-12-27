Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
20Россия готовится к Новому году
12Умер Джордж Майкл
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
02:08 (мск), источник: Известия

Новый год в кругу семьи

Президент, премьер-министр, главы обеих палат парламента и лидеры фракций встретят новый, 2017 год дома с родными и близкими.

Источник: РИА "Новости"

По уже сложившейся традиции российские политики и первые лица государства встретят новый, 2017 год дома в семейном кругу. Новогодние и рождественские каникулы они также проведут в России — на природе с друзьями и родными.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отметит Новый год, как и большинство россиян, в кругу близких и друзей.

Этой традиции глава государства изменил лишь однажды: в 2013 году президент встретил наступление Нового года в Хабаровске с местными жителями, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также встретит Новый год в семейном кругу. Блюда праздничного стола, признался премьер, будут приготовлены из российских продуктов. Обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи, произведенные в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы за последние несколько лет, заявил Дмитрий Медведев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет новогодние праздники в России, а сам Новый год встретит в родном Санкт-Петербурге.

У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду так же в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями
Валентина Матвиенко
Фоторепортаж
Россия готовится к Новому годуВ преддверии новогодних и рождественских праздников города по всей России преобразились.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос «Известий», признался, что уже много лет не ездил отдыхать за рубеж.

— Буду дома с семьей. Буду здесь все каникулы. Я так уже привык. Семья большая, все ждут. По большому счету, если говорить о заграничных поездках, то я давно уже никуда не ездил. Помню, что лет шесть назад с Юрием Трутневым (полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. — «Известия») ездили в Китай, в начале 2011 или конце 2010 года, — признался спикер нижней палаты.

Лидеры четырех думских фракций сообщили «Известиям», что также проведут новогодние каникулы дома.

Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев планирует провести время на природе, в зимнем лесу.

— Новый год встречу как обычно — в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье. А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу, — сказал Владимир Васильев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предпочитает встречать праздники дома, в кругу близких и друзей.

Он признался, что не любит устраивать на Новый год грандиозный праздничный ужин — лучше ограничиться салатом и легкими закусками, из алкоголя — не более чем полбокала шампанского.

Уезжать на каникулы Владимир Жириновский также не любит, объясняя это тем, что путешествия — лишний стресс. По его мнению, лучше сходить в лес, покататься на коньках, лыжах, встретиться с друзьями, попариться в бане. Он признался «Известиям», что любит кататься на санях.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов проведет все праздники со своей семьей в загородном доме в «Снегирях». Для него это возможность пообщаться с внуками — их у лидера КПРФ восемь.

Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Темка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки
Геннадий Зюганов

Для лидера «Справедливой России» Сергея Миронова Новый год тоже будет семейным.

— Встречу дома, на новогодних каникулах буду с семьей путешествовать по Золотому кольцу, — рассказал он «Известиям».

Секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов также считает Новый год семейным праздником и будет отмечать его с родственниками в Краснодаре.

— Это отличное время для общения с семьей, для занятий спортом и чтения книг. Хочется перечитать Булгакова, бизнес-литературу. И наконец научиться готовить те блюда национальной кухни, которыми в детстве меня кормила бабушка, — сказал он.

Комментарии
12
sidor 747
Если ты себя причисляешь к атеистам, то празднуешь только Новый Год, если чисто церковным , то Рождество, а если к простым мирянам, то и то и другое!!!!!!!!!!!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Северный Мишка
Мне нет никакого дела , как и где будут праздновать эти люди!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Фролова
'У Бога ВСЕ Живы'
Читай Псалтирь.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британцы испугались «Арматы» и «Курганца»
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
Скончалась британская актриса Лиз Смит
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь