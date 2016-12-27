Новый год в кругу семьи

Источник: РИА "Новости"

По уже сложившейся традиции российские политики и первые лица государства встретят новый, 2017 год дома в семейном кругу. Новогодние и рождественские каникулы они также проведут в России — на природе с друзьями и родными. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отметит Новый год, как и большинство россиян, в кругу близких и друзей.

Этой традиции глава государства изменил лишь однажды: в 2013 году президент встретил наступление Нового года в Хабаровске с местными жителями, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также встретит Новый год в семейном кругу. Блюда праздничного стола, признался премьер, будут приготовлены из российских продуктов. Обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи, произведенные в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы за последние несколько лет, заявил Дмитрий Медведев. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет новогодние праздники в России, а сам Новый год встретит в родном Санкт-Петербурге.

У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду так же в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями Валентина Матвиенко

Фоторепортаж Россия готовится к Новому году В преддверии новогодних и рождественских праздников города по всей России преобразились.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос «Известий», признался, что уже много лет не ездил отдыхать за рубеж. — Буду дома с семьей. Буду здесь все каникулы. Я так уже привык. Семья большая, все ждут. По большому счету, если говорить о заграничных поездках, то я давно уже никуда не ездил. Помню, что лет шесть назад с Юрием Трутневым (полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. — «Известия») ездили в Китай, в начале 2011 или конце 2010 года, — признался спикер нижней палаты. Лидеры четырех думских фракций сообщили «Известиям», что также проведут новогодние каникулы дома. Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев планирует провести время на природе, в зимнем лесу. — Новый год встречу как обычно — в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье. А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу, — сказал Владимир Васильев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предпочитает встречать праздники дома, в кругу близких и друзей.

Он признался, что не любит устраивать на Новый год грандиозный праздничный ужин — лучше ограничиться салатом и легкими закусками, из алкоголя — не более чем полбокала шампанского.

Уезжать на каникулы Владимир Жириновский также не любит, объясняя это тем, что путешествия — лишний стресс. По его мнению, лучше сходить в лес, покататься на коньках, лыжах, встретиться с друзьями, попариться в бане. Он признался «Известиям», что любит кататься на санях. Глава КПРФ Геннадий Зюганов проведет все праздники со своей семьей в загородном доме в «Снегирях». Для него это возможность пообщаться с внуками — их у лидера КПРФ восемь.

Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Темка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки Геннадий Зюганов