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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Игорь Пушкарев готовится к Новому году

Игорь Пушкарев, мэр Владивостока, обвиняемый в превышении полномочий и коммерческом подкупе, рассказал о буднях в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», сообщает ИА «Дейта».

Источник: Reuters

На заседании Мосгорсуда мэр рассказал о том, что электрический чайник позволяет творить чудеса — заключенные в нем готовят разнообразные блюда и попутно обдумывают новогоднее меню. Кроме того, по словам Пушкарева в СИЗО много занимаются спортом и читают.

Напомним, Игоря Пушкарева задержали 1 июня текущего года во Владивостоке, откуда сразу же самолетом этапировали в Москву. На следующий день опального мэра арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте ему отказали из-за опасений следователей, что чиновник покинет Россию. Сам Пушкарев себя виновным не признает.

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