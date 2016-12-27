Игорь Пушкарев готовится к Новому году

На заседании Мосгорсуда мэр рассказал о том, что электрический чайник позволяет творить чудеса — заключенные в нем готовят разнообразные блюда и попутно обдумывают новогоднее меню. Кроме того, по словам Пушкарева в СИЗО много занимаются спортом и читают.

Напомним, Игоря Пушкарева задержали 1 июня текущего года во Владивостоке, откуда сразу же самолетом этапировали в Москву. На следующий день опального мэра арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте ему отказали из-за опасений следователей, что чиновник покинет Россию. Сам Пушкарев себя виновным не признает.