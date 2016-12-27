Полтавченко: объединение Петербурга с Ленобластью нецелесообразно
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Объединение
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Объединение
Вопрос об объединении
«Честно скажу, на мой взгляд, это,
Он отметил, что в настоящее время субъекты тесно сотрудничают по многим направлениям.
«Мы сотрудничаем, многие вопросы решаем сегодня в интересах и города, и области. Мы не просто соседи, наши регионы очень тесно взаимосвязаны. К нам на работу приезжают многие жители Ленинградской области, многие петербуржцы работают на территории области, не говоря уже о летнем сезоне, когда более двух миллионов жителей Петербурга уезжают в Ленобласть отдыхать. Есть много вопросов, которые необходимо решать совместно, и для этого у нас создана эффективная комиссия по взаимодействию с Ленобластью. Мы будем эту работу вести и дальше», — добавил Полтавченко.