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11:18 (мск), источник: РИА Новости

Полтавченко: объединение Петербурга с Ленобластью нецелесообразно

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Объединение Санкт-Петербурга с Ленинградской областью в настоящее время неактуально и нецелесообразно, считает губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Источник: РИА Новости

Вопрос об объединении Санкт-Петербурга и соседней Ленинградской области ранее неоднократно обсуждался в СМИ.

«Честно скажу, на мой взгляд, это, во-первых, абсолютно неактуально сегодня. Во-вторых, это абсолютно нецелесообразно. А в-третьих, лично я, например, совершенно не представляю город Санкт-Петербург областным центром. Я его всегда представляю городом федерального значения. Эта тема не стоит на повестке дня ни в администрации президента, ни в правительстве», — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.

Он отметил, что в настоящее время субъекты тесно сотрудничают по многим направлениям.

«Мы сотрудничаем, многие вопросы решаем сегодня в интересах и города, и области. Мы не просто соседи, наши регионы очень тесно взаимосвязаны. К нам на работу приезжают многие жители Ленинградской области, многие петербуржцы работают на территории области, не говоря уже о летнем сезоне, когда более двух миллионов жителей Петербурга уезжают в Ленобласть отдыхать. Есть много вопросов, которые необходимо решать совместно, и для этого у нас создана эффективная комиссия по взаимодействию с Ленобластью. Мы будем эту работу вести и дальше», — добавил Полтавченко.

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