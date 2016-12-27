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13:50 (мск), источник: РИА Новости

Полтавченко считает слухи о возможной отставке «смешной темой»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вновь опроверг слухи о своей возможной отставке, назвав их «смешной темой». Ранее некоторые СМИ сообщали, что рассматривается вопрос о смене губернатора Петербурга: Полтавченко якобы мог покинуть пост после выборов в Госдуму в сентябре и получить новую высокую должность.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вновь опроверг слухи о своей возможной отставке, назвав их «смешной темой».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что рассматривается вопрос о смене губернатора Петербурга: Полтавченко якобы мог покинуть пост после выборов в Госдуму в сентябре и получить новую высокую должность. Полтавченко опроверг слухи о своей возможной отставке и заявил, что хочет проработать на этом посту как можно дольше. Однако слухи о возможной отставке периодически обсуждаются в СМИ.

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«Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал», — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.

Он отметил, что Петербург продолжает развиваться. Губернатор также напомнил, что власти города по многим вопросам пошли навстречу стратегическим инвесторам, среднему и малому бизнесу, запустили программу импортозамещения, приняли решения, которые гарантировали выполнение городом социальных обязательств перед петербуржцами.

«И сегодня мы можем оценить результат. Я человек достаточно консервативный, но я не люблю и не потерплю, чтобы был застой. Все должно тихо, спокойно, но развиваться, без потрясений. Сложные годы мы проходили с плюсом, город прибавлял, и я уверен, так будет и дальше», — сказал Полтавченко.

«Для меня главные критерии — доверие президента и доверие горожан. 25 лет в нашем городе проводятся социологические опросы об удовлетворенности горожан. В 2013 году впервые количество тех, кто считает, что у них в жизни все более-менее нормально, превысило 60%. И потом ни разу в последующие годы эта планка не опускалась ниже. Для меня это главный показатель», — добавил губернатор Петербурга.

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