Полтавченко считает слухи о возможной отставке «смешной темой»

Ранее некоторые СМИ сообщали, что рассматривается вопрос о смене губернатора Петербурга: Полтавченко якобы мог покинуть пост после выборов в Госдуму в сентябре и получить новую высокую должность. Полтавченко опроверг слухи о своей возможной отставке и заявил, что хочет проработать на этом посту как можно дольше. Однако слухи о возможной отставке периодически обсуждаются в СМИ.

«Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал», — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.

Он отметил, что Петербург продолжает развиваться. Губернатор также напомнил, что власти города по многим вопросам пошли навстречу стратегическим инвесторам, среднему и малому бизнесу, запустили программу импортозамещения, приняли решения, которые гарантировали выполнение городом социальных обязательств перед петербуржцами.

«И сегодня мы можем оценить результат. Я человек достаточно консервативный, но я не люблю и не потерплю, чтобы был застой. Все должно тихо, спокойно, но развиваться, без потрясений. Сложные годы мы проходили с плюсом, город прибавлял, и я уверен, так будет и дальше», — сказал Полтавченко.