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07:32 (мск), источник: Noi.md

Додон подпишет указ об отставке Шалару

Президент Республики Молдова с удовольствием подпишет указ об отставке министра обороны Анатола Шалару. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале.

Источник: Reuters

Глава государства также призвал лидера либералов поступить аналогично и в отношении других своих министров и пообещал подписать соответствующие указы в срочном порядке.

— Есть проблемы и с Кориной Фусу, и с Юрием Киринчуком, который ворует из денег, направленных на ремонт дорог, и с другими. Поэтому, господин Гимпу, напишите обращение, и обещаю вам, что эти министры будут отправлены в отставку в тот же день, — добавил Игорь Додон.

Президент РМ также отметил, что должность министра обороны должен занимать человек, который соответствует ей, а не «ветеринар или журналист по образованию».

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