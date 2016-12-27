Додон подпишет указ об отставке Шалару

Глава государства также призвал лидера либералов поступить аналогично и в отношении других своих министров и пообещал подписать соответствующие указы в срочном порядке.

— Есть проблемы и с Кориной Фусу, и с Юрием Киринчуком, который ворует из денег, направленных на ремонт дорог, и с другими. Поэтому, господин Гимпу, напишите обращение, и обещаю вам, что эти министры будут отправлены в отставку в тот же день, — добавил Игорь Додон.

Президент РМ также отметил, что должность министра обороны должен занимать человек, который соответствует ей, а не «ветеринар или журналист по образованию».