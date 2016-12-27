На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

На сегодняшний день в соединения и части Тихоокеанского флота прибыло 100 процентов от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения призыва «Осень — 2016», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота, прибыло более двух тысяч новобранцев из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, флотские ряды пополнили свыше 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов.

Основная часть призывников была доставлена к местам прохождения военной службы железнодорожным и автомобильным транспортом. Новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях, дислоцированных в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.