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04:45 (мск), источник: VLADNEWS

На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

Всего прибыло более 2000 новобранцев.

На сегодняшний день в соединения и части Тихоокеанского флота прибыло 100 процентов от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения призыва «Осень — 2016», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота, прибыло более двух тысяч новобранцев из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, флотские ряды пополнили свыше 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов.

Основная часть призывников была доставлена к местам прохождения военной службы железнодорожным и автомобильным транспортом. Новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях, дислоцированных в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.

Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в размере 2000 рублей. Все новобранцы перед отправкой к месту службы получили персональную электронную карту с биометрическими данными. Так же призывникам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.

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