Дальневосточникам отказали в снижении цен на электричество
Снижение тарифов предназначено исключительно для бизнеса.
Снижение тарифов предназначено исключительно для бизнеса.
Понижение цен на электроэнергию на Дальнем Востоке не коснется ее жителей; оно предусмотрено только для бизнеса; об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в Минвостокразвития. Законопроект, одобренный СовФедом Российской Федерации на прошлой неделе и поданный на подпись президенту России, предусматривает снижение тарифов на электроэнергию в ДФО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Механизм, на который возложена надежда на улучшение
Ранее такой вариант глава государства Владимир Путин назвал «безальтернативным». Снижение цен на электричество в макрорегионе он поручал Федеральному Собранию РФ в 2015 году. Об этом же напоминал и на втором Восточном экономическом форуме в 2016 году.
Вместе с тем,
Стоит отметить, что на Дальнем Востоке России, где тарифы на электроэнергию превышают среднероссийские до 2,5 раз, зарплата продолжает оставаться на уровне в 1,5 раза ниже средней зарплаты в КНР (при почти одинаковой стоимости электроэнергии в Приморье и в Китае).
Напомним, Правительство России вплотную занялось вопросом, как увеличить население Дальнего Востока, после того, как президент Владимир Путин дал соответствующее поручение. Варианты должны быть готовы к 1 марта 2017 года.