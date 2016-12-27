Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Шотландские ученые объяснили существование секса
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
04:57 (мск), источник: VLADNEWS

Дальневосточникам отказали в снижении цен на электричество

Снижение тарифов предназначено исключительно для бизнеса.

Источник: РИА "Новости"

Понижение цен на электроэнергию на Дальнем Востоке не коснется ее жителей; оно предусмотрено только для бизнеса; об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в Минвостокразвития. Законопроект, одобренный СовФедом Российской Федерации на прошлой неделе и поданный на подпись президенту России, предусматривает снижение тарифов на электроэнергию в ДФО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Механизм, на который возложена надежда на улучшение бизнес-климата на Дальнем Востоке, предусматривает выравнивание цен на электричество путем их снижения в ДФО — и повышения на остальной территории Российской Федерации (что поможет компенсировать убытки поставщиков электроэнергии на Дальнем Востоке России от недополучения прибыли).

Ранее такой вариант глава государства Владимир Путин назвал «безальтернативным». Снижение цен на электричество в макрорегионе он поручал Федеральному Собранию РФ в 2015 году. Об этом же напоминал и на втором Восточном экономическом форуме в 2016 году.

Вместе с тем, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, рассказывая о новом законопроекте, подчеркнула, что, согласно закону, правительством будет создан механизм контроля за достижением на территориях Дальнего Востока планируемых цен и тарифов и на розничном рынке электроэнергии.

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке России, где тарифы на электроэнергию превышают среднероссийские до 2,5 раз, зарплата продолжает оставаться на уровне в 1,5 раза ниже средней зарплаты в КНР (при почти одинаковой стоимости электроэнергии в Приморье и в Китае).

Напомним, Правительство России вплотную занялось вопросом, как увеличить население Дальнего Востока, после того, как президент Владимир Путин дал соответствующее поручение. Варианты должны быть готовы к 1 марта 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Аэропорт "Владивосток" проводил приморских школьников на Кремлевскую елку
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок сорвана
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь