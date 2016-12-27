Премьер-министр Украины заявил о необходимости изменений в системе занятости

«Нам надо реформировать систему занятости населения. По большому счету, эта система сегодня в принципе продуцирует безработицу, хотя она наоборот должна продуцировать возможности для того, чтобы человек нашел свою работу, получил не меньше минимальной заработной платы и мог себя нормально чувствовать», — сказал Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает необходимость реформирования системы занятости населения, поскольку сейчас она является неэффективной, сказал он в вечернем эфире на ICTV.

Он отметил, что одной из своих главных задач видит именно то, чтобы каждый украинский гражданин, способный работать, нашел свое рабочее место. Премьер убежден, что потенциал для этого есть, но стоит в первую очередь сделать нормальные условия для развития реального сектора экономики. Кроме того, Украине надо отойти от сырьевого типа экономики.

«Если мы только сеем зерно, собираем и продаем за границу, то там оно перерабатывается и там люди получают заработную плату за эти переработки… Нам очень важно, чтобы добавленную стоимость мы создавали в Украине, поэтому начинаем масштабное строительство дорог и инфраструктуры, масштабную энергоэффективность, децентрализацию, создание новых условий для новых производств», — сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина имеет большие шансы представлять свою продукцию на рынках ЕС и других стран.

«Я считаю, что эффективно должны быть приватизированы почти 3 800 государственных предприятий, я об этом говорил не один раз, которые нужно эффективно продать, деньги вернуть в бюджет, направить на компенсацию дефицитов пенсионного фонда, на развитие на добычу газа и так далее. Это мы должны сделать и это даст ускоренный экономический рост», — уверен Гройсман.