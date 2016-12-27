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07:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины заявил о необходимости изменений в системе занятости

Владимир Гройсман поделился мнением о необходимости реформирования системы занятости.

Источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает необходимость реформирования системы занятости населения, поскольку сейчас она является неэффективной, сказал он в вечернем эфире на ICTV.

«Нам надо реформировать систему занятости населения. По большому счету, эта система сегодня в принципе продуцирует безработицу, хотя она наоборот должна продуцировать возможности для того, чтобы человек нашел свою работу, получил не меньше минимальной заработной платы и мог себя нормально чувствовать», — сказал Гройсман.

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Он отметил, что одной из своих главных задач видит именно то, чтобы каждый украинский гражданин, способный работать, нашел свое рабочее место. Премьер убежден, что потенциал для этого есть, но стоит в первую очередь сделать нормальные условия для развития реального сектора экономики. Кроме того, Украине надо отойти от сырьевого типа экономики.

«Если мы только сеем зерно, собираем и продаем за границу, то там оно перерабатывается и там люди получают заработную плату за эти переработки… Нам очень важно, чтобы добавленную стоимость мы создавали в Украине, поэтому начинаем масштабное строительство дорог и инфраструктуры, масштабную энергоэффективность, децентрализацию, создание новых условий для новых производств», — сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина имеет большие шансы представлять свою продукцию на рынках ЕС и других стран.

«Я считаю, что эффективно должны быть приватизированы почти 3 800 государственных предприятий, я об этом говорил не один раз, которые нужно эффективно продать, деньги вернуть в бюджет, направить на компенсацию дефицитов пенсионного фонда, на развитие на добычу газа и так далее. Это мы должны сделать и это даст ускоренный экономический рост», — уверен Гройсман.

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