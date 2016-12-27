Омская мэрия заплатила за изготовление «Любочки» почти миллион рублей

Ранее стало известно, что исключительные авторские права на изображение скульптур приобрел омский бизнесмен.

Как сообщает «Радио Сибирь», заказчиком скульптур был департамент недвижимости мэрии. Причем деньги на скульптуры были перечислены с зарплат работников департамента. Вся документация по этому заказу должна храниться в архиве департамента и на заводе «Полет». Поэтому у мэрии есть возможности вернуть себе авторские права.

Индивидуальный предприниматель Роман Рудаков предъявил иски к нескольким компаниям из Омска и других городов. Правообладатель насчитал минимум пять иногородних компаний, которые нарушают авторские права, — в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причем не все из них занимаются изготовлением сувениров. Так, питерская фирма использует образ «Степаныча» для рекламы своих услуг —канализационных работ.

Добавим, что сами скульптуры «Люба» и «Степан» находятся на балансе администрации Омска.