Назаров оказался в середине национального рейтинга губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» обнародовал исследование, оценивающее работу губернаторов за 2016 год. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Как говорят составители рейтинга, анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов Российской Федерации.

Лидерами рейтинга, как и по итогам 2015 года, ожидаемо стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Между тем губернатор Омской области Виктор Назаров оказался в самой середине рейтинга, занимая 43 место из 85 глав регионов.