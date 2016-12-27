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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Назаров оказался в середине национального рейтинга губернаторов

Неожиданно губернатор Омской области «рванул» на 12 строчек вверх.

Источник: РИА "Новости"

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» обнародовал исследование, оценивающее работу губернаторов за 2016 год. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Как говорят составители рейтинга, анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов Российской Федерации.

Лидерами рейтинга, как и по итогам 2015 года, ожидаемо стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Между тем губернатор Омской области Виктор Назаров оказался в самой середине рейтинга, занимая 43 место из 85 глав регионов.

Однако в рейтинге не указаны его достоинства и недостатки работы, позволяющие делать какие-то оценки. Тем не менее по сравнению с прошлым годом омский губернатор поднялся на 12 позиций вверх, находясь на 55 месте.

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