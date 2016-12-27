С минуты молчания началось заседание правительства НСО

На борту упавшего самолета ТУ-154 находились 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Это артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов, военнослужащие и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

В Новосибирской области в связи с трагедией отменили проведение главной елки в концертном зале имени Каца, открытие снежных городков как в центре мегаполиса, так и в районах, телеканалы внесли изменения в сетку вещания. Заседание правительства Новосибирской области сегодня началось с минуты молчания.

— В стране объявлен траур по поводу авиакатастрофы самолета ТУ-154. Есть предложение почтить всех погибших, — сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Строительство, транспорт, образование, здравоохранение, социальная сфера, ЖКХ, энергетика, экономика — программы, по которым региональное правительство работало в 2016 году, в 2017 будут дополнены. В министерстве экономического развития считают, что к 2030 году среднемесячная зарплата в регионе может достигнуть почти 100 тысяч рублей, для этого нужно придерживаться разработанного плана. Первое — поддержать местные заводы и предприятия, которые наращивают объемы производства. Второе — привлекать инвесторов в долгосрочные проекты, основанные на научных исследованиях и разработках.