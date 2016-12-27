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07:00 (мск), источник: VLADNEWS

Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде

Защита Игоря Пушкарева подает жалобы на решение Мосгорсуда.

Источник: VLADNEWS

Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева намерена обжаловать решение Московского городского суда в Верховном суде России. Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий.

По его словам, сначала будет подана кассационная жалоба в Президиум Мосгорсуда, а затем в Верховный суд РФ.

«Думаю, это случится сразу после новогодних каникул, так как нужно еще получить на руки постановление суда», — сказал Александр Высоцкий.

По поводу заседания 26 декабря правозащитник заявил: «К сожалению, суд не проявил беспристрастности и не прислушался к доводам защиты, а прислушался к прокурору, у которого не было никаких доводов. Но мы не теряем надежды, что сможем добиться изменения меры пресечения для Игоря Сергеевича и доказать его невиновность».

Сам Игорь Пушкарев в перерыве судебного заседания сказал жене: «Прорвемся. Наше дело — правое. Враги не дождутся!».

Напомним, Московский городской суд 26 декабря отклонил апелляционную жалобу защиты Игоря Пушкарева и оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы — содержание под арестом в СИЗО № 1 города Москвы «Матросская тишина» до 28 февраля 2017 года.

Как ранее сообщало РИА VladNews, адвокаты просили Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы от 28 ноября о продлении содержания под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. Кроме того, появились новые доказательства невиновности Игоря Пушкарева.

Но суд не прислушался ни к доводам защиты, ни к словам самого подозреваемого, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе..

Также 26 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию о незаконном продлении срока домашнего ареста еще на три месяца — до 28 февраля 2017 года — брату главы Владивостока, генеральному директору Востокцемента Андрею Пушкареву, который проходит по тому же делу. Его адвокат Владимир Поликарпов сообщил корреспонденту РИА VladNews, что он тоже намерен в кассационном порядке обжаловать решение Мосгорсуда.

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