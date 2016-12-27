Губернатор Назаров недоволен уборкой снега в Омске

Накануне на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Виктора Назарова обсуждался вопрос зимнего содержания автодорог в Омске и районах.

По оценке Госавтоинспекции, сложившаяся в городе ситуация требует принятия экстренных мер для нормализации дорожного движения.

«Состояние тротуаров и подходов к пешеходным переходам на большинстве улиц не отвечают минимальным требованиям по обеспечению безопасности пешеходов. Наличие снежного наката, ледяной корки на дорожном покрытии, колейность и зауженность проезжих частей, образованные в результате несвоевременной, недостаточной и некачественной уборки снежных масс, являются причинами заторов практически в течение любого дня и факторами повышенной аварийности», — заявил заместитель начальника ГИБДД Управления МВД РФ по Омской области Игорь Триколе.

На вопрос губернатора Виктора Назарова, почему город не убирается, мэр Вячеслав Двораковский отметил, что состояние улиц несравнимо лучше, чем в предыдущие годы, ежедневно вывозится до 7 тыс. кубометров снега.

«Если бы такими объемами вывозили, дороги были бы чистыми, а они убираются несвоевременно и некачественно. Что за самоуспокоенность? Либо вас вводят в заблуждение. Вы проедьте по городу: дороги настолько сузились, что машины разъехаться не могут. Не успокаивайте себя докладами подчинённых. Когда мы будем ездить по дорогам, а не стоять в пробках? Цифрами город от снега не закроешь, только хорошей, качественной уборкой», — сказал Виктор Назаров.

В итоге региональному минстрою было поручено организовать контроль за состоянием проезжей части во всех муниципальных образованиях. Виктор Назаров поручил разослать соответствующие поручения всем главам муниципалитетов, напомнив, что уборка дорог — зона их личной ответственности: