Дубровский расскажет Путину об экологии будущего

Президент Владимир Путин проведет сегодня, 27 декабря 2016 года, в Кремле заседание Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» — c основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к мероприятию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Госсовета разработала концепцию экологически устойчивого («зеленого») развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050 года.

В этом документе определены ключевые задачи, система индикаторов для оценки прогресса в их достижении, а также механизмы реализации концепции. Кроме того, в ней отражен вопрос организации экологической экспертизы, снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата, регулирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ, проблема ликвидации накопленного экологического вреда, охраны лесов и сохранения биоразнообразия.

«Подготовка Госсовета очень много личного времени отняла у меня. Рабочие группы были очень интересными, я во многом осмыслил эту тему, я для себя понял, что нет никакой конкуренции между развитием и природой, как кому-то кажется. Есть совершенно конкретное понимание темы устойчивого развития. И в процессе понятных противопоставлений — либо природа, либо развитие — я в очередной раз окунулся в эту историю, посмотрел труды Вернадского, 100 лет назад он об этом говорил. О том, что человек может это сделать, если будет свои усилия направлять именно в русло развития, понимания того, что мы часть природы, и надо эту ответственность учитывать», — заявил во время итоговой пресс-конференции 24 декабря губернатор Челябинской области.

Добавим, что заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России.