Аким Актобе снова уснул на совещании

В 2016 году казахстанские чиновники бросили силы на борьбу с кризисом, коррупцией и даже со сном, против которого оказался бессилен любой госслужащий, независимо от его статуса, пишет «Диапазон».

Ильяс Испанов свое акимство начал очень активно. Подняв штангу перед камерой, он на своем примере показал, что у тяжелой атлетики Актобе есть будущее. Еще призывал любить город Актобе с помощью минутного видеоролика.

«Но вскоре в опубликованном в сети видео аким Актобе Ильяс Испанов, упорно борясь со сном, хлопает ресницами, а затем с трудом поднимает веки. Поэтому можно полагать, что разного рода креативные действия отняли много времени и энергии у акима, а официальные совещания сил не прибавили», — говорится в публикации.

Казалось, после этого градоначальник должен был слушать спикеров на совещаниях с широко распахнутыми глазами. Однако в декабре на сессии маслихата аким города вновь начал дремать, но смог тут же проснуться. Хотя на собрании в ресторане «Салтанат Сарайы» Испанов уже не сопротивлялся, и, закрыв глаза, опустил голову.

Сентябрь, 2016 г. Аким Актобе Ильяс Испанов на собрании под председательством генпрокурора Асанова и акима области Сапарбаева по работе комиссии из 200 специалистов.

Справедливости ради, нужно отметить, что в приграничном состоянии между сном и явью перед публикой пребывали и другие крупные чиновники Актобе. К примеру, первый заместитель того же акима Испанова Жандос Баирханов.

Как постоянно ходить в «сонные» залы и ни разу не заснуть? Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев на памяти журналистов «Диапазона» не пропустил ни одного совещания, на котором собирались крупные чиновники Актобе.

Собрания с участием главного врача области охватывали разные темы: бюджет, земельные митинги, экология, предпринимательство. Темы интересные, заснуть не получится. Ведь на совещаниях, где участвовали руководители сфер медицины, образования, экономики, обсуждали земельный кодекс и обучали навыкам «бизнеса без границ».

Продолжая тему борьбы со сном, следует отметить, что на одном из совещаний чиновникам удалось придумать метод пресечения сна. Вооружившись смартфонами солидной марки, слуги народа не отрывались от социальных сетей и мессенджеров во время речи Бердыбека Сапарбаева и разглядывали иллюстрации в Instagram.

Чиновники в облакимате на совещании главы региона Сапарбаева уткнулись в смартфоны, в частности, листали ленту соцсетей.