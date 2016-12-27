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08:58 (мск), источник: Tengrinews

Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан

Самолеты способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы.

Источник: Tengrinews

Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. Боевой состав Вооруженных Сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

«Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники, позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных сил Казахстана в целом», — отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе МО РК Темиртас Ибраев.

Напомним, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.

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