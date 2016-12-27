Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан
Самолеты способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы.
Самолеты способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы.
Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.
«Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники, позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных сил Казахстана в целом», — отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе МО РК Темиртас Ибраев.
Напомним, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение