В Башкирии утвержден план мероприятий Года экологии

«В Российской Федерации и Республике Башкортостан 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Министерством проведена большая работа по формированию плана тематических мероприятий, направленных, в том числе, на привлечение внимания общества к проблемам экологии, необходимости охраны окружающей среды и развития особо охраняемых природных территорий», — подчеркнул министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.

По его словам, план включает более 100 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры населения.