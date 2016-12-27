Приморье готовится к большому избирательному циклу

Владивосток, 27 декабря, PrimaMedia.

В следующем, 2017 году, в Приморье пройдут сразу несколько избирательных кампаний в муниципальных образованиях. В семи городах пройдут выборы депутатов местных дум и одном районе, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на информацию департамента внутренней политики администрации Приморского края.

В 2017 году истекают полномочия депутатов городской Думы Владивостока. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы местных представительных органов в Артеме, Дальнегорске, Находке, Арсеньеве, Большом Камне и в ЗАТО Фокино и Думы Лазовского района.

Новые главы по конкурсной процедуре будут определены в Арсеньеве, Дальнереченском, Лазовском, Чугуевском и Яковлевском районах.

«Выборы пройдут в форме конкурсной процедуры в несколько этапов. Сперва кандидатам нужно будет пройти проверку документов и собеседование, а также представить свое видение развития муниципалитета. Лучшие кандидаты ставятся на голосование депутатов местных Дум. Набравший большее количество голосов и становится руководителем города или района», — пояснили в ведомстве.