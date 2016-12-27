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10:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье готовится к большому избирательному циклу

Глав пяти муниципалитетов и депутатов восьми Дум изберут в 2017 году.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 декабря, PrimaMedia.

В следующем, 2017 году, в Приморье пройдут сразу несколько избирательных кампаний в муниципальных образованиях. В семи городах пройдут выборы депутатов местных дум и одном районе, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на информацию департамента внутренней политики администрации Приморского края.

В 2017 году истекают полномочия депутатов городской Думы Владивостока. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы местных представительных органов в Артеме, Дальнегорске, Находке, Арсеньеве, Большом Камне и в ЗАТО Фокино и Думы Лазовского района.

Новые главы по конкурсной процедуре будут определены в Арсеньеве, Дальнереченском, Лазовском, Чугуевском и Яковлевском районах.

«Выборы пройдут в форме конкурсной процедуры в несколько этапов. Сперва кандидатам нужно будет пройти проверку документов и собеседование, а также представить свое видение развития муниципалитета. Лучшие кандидаты ставятся на голосование депутатов местных Дум. Набравший большее количество голосов и становится руководителем города или района», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году в Приморье на конкурсной основе избраны 10 глав: мэры Находки — Андрей Горелов, Артема — Александр Авдеев, Спасска-Дальнего — Вячеслав Квон, руководители Анучинского района — Сергей Понуровский, Кавалеровского — Сергей Гавриков, Кировского — Аркадий Каменев, Пожарского — Станислав Филатов, Тернейского — Владимир Изгородин, Октябрьского — Александр Камленок и Спасского — Алексей Салутенков.

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