Назаров улетел в Москву на Госсовет к Путину

Сегодня, 27 декабря губернатор Виктор Назаров улетел в Москву для участия в Госсовете, заседание которого проводит в Кремле президент России Владимир Путин.

Рабочая группа представит на совещании доклад об экологическом развитии России в интересах будущих поколений. По результатам рассмотрения документа президент даст поручения, формирующие экологическую повестку государства на среднесрочную перспективу. На Госсовете будет официально дан старт программе мероприятий предстоящего Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

В преддверии Года экологии в 2017 году в Омской области утвержден план экологических мероприятий. Четыре мероприятия вошли в федеральный План по проведению Года экологии. Это строительство межмуниципального центра обращения с отходами и проекты с участием крупных омских предприятий-природопользователей.

Также в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами.