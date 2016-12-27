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09:03 (мск), источник: Om1.ru

Назаров улетел в Москву на Госсовет к Путину

Глава Омской области расскажет президенту страны о состоянии экологии в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 27 декабря губернатор Виктор Назаров улетел в Москву для участия в Госсовете, заседание которого проводит в Кремле президент России Владимир Путин.

Рабочая группа представит на совещании доклад об экологическом развитии России в интересах будущих поколений. По результатам рассмотрения документа президент даст поручения, формирующие экологическую повестку государства на среднесрочную перспективу. На Госсовете будет официально дан старт программе мероприятий предстоящего Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

В преддверии Года экологии в 2017 году в Омской области утвержден план экологических мероприятий. Четыре мероприятия вошли в федеральный План по проведению Года экологии. Это строительство межмуниципального центра обращения с отходами и проекты с участием крупных омских предприятий-природопользователей.

Также в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами.

Ежегодно в Омской области проводится более 300 крупных экологических мероприятий. Жители региона активно участвуют во всероссийских экологических субботниках «Зеленая весна», «Зеленая Россия», в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы» и других. Численность населения, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, увеличилась с прошлого года на 18% и в 2016 году составила более 450 тысяч человек. В Год экологии предусмотрено формирование «зеленого пояса» Омска, высадка в 30-километровой зоне не менее 500 тысяч сеянцев хвойных пород.

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