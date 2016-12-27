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09:16 (мск), источник: NewsKo

По требованию прокуратуры трое депутатов лишились мандатов

Как выяснила прокуратура, трое депутатов из Краснокамска, Красновишерского и Ильинского районов неверно указали сведения о своих доходах, расходах и имуществе.

В частности, депутат Земсобрания Ильинского района не указал, что является единственным учредителем и владельцем 100% акций ООО «УРАЛДОРРЕМСТРОЙ». В свою очередь депутаты гордумы Краснокамска не предоставил достоверные сведения об имуществе своей супруги, не указав данные об имеющихся в собственности объектах недвижимости. А депутат гордумы Красновишерска и вовсе не предоставил декларацию о доходах.

Прокуроры внесли представления в Земское собрание Ильинского муниципального района, а также думы Краснокамска и Красновишерска с требованиями о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Дума Краснокамска удовлетворила требования прокурора, а представительные органы Ильинского и Красновишеского районов их отклонили. В связи с чем прокуроры были вынуждены обратиться в суды.

Ильинский и Красновишерский районные суды в полном объёме удовлетворили требования прокуроров, признав решения представительных органов о непрекращении полномочий депутатов незаконными.

Таким образом, полномочия всех трёх депутатов были прекращены.

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