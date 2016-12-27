Гордума утвердила бюджет Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга на заседании 27 декабря утвердила бюджет города на 2017 год в окончательном чтении, сообщает «Уралинформбюро».

С 13 декабря, когда документ был принят в первом чтении, существенных изменений не произошло. Доходы казны составят 33,2 миллиарда, расходы — 34,1 миллиарда.

Утверждение бюджета прошло практически без обсуждений. Депутаты лишь традиционно посетовали на то, что надо выбивать из областного правительства деньги для компенсации частным перевозчикам расходов на перевозку льготников. Как утверждает горадминистрация, на эти цели необходимо порядка 1 миллиарда рублей.