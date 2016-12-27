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10:09 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: Беларусь и Украина выстроили открытые и прочные отношения

Белорусский лидер направил поздравление руководству Украины с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

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Дипломатические отношения между странами были установлены 17 декабря 1991 года.

«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Беларуси также выразил убеждение, что белорусско-украинские связи будут крепнуть и впредь, а также развиваться на благо народов обеих стран.

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