Лукашенко: Беларусь и Украина выстроили открытые и прочные отношения

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

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Дипломатические отношения между странами были установлены 17 декабря 1991 года.

«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», — говорится в поздравлении Лукашенко.