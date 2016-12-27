Лукашенко: Беларусь и Украина выстроили открытые и прочные отношения
Белорусский лидер направил поздравление руководству Украины с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.
Белорусский лидер направил поздравление руководству Украины с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщила во вторник
Дипломатические отношения между странами были установлены 17 декабря 1991 года.
«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», — говорится в поздравлении Лукашенко.
Президент Беларуси также выразил убеждение, что