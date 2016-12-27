В пресс-службе Михаила Бабича отрицают слухи о новом назначении
Официальной информации о том, что он станет послом России в Турции, пока нет.
Официальной информации о том, что он станет послом России в Турции, пока нет.
Михаил Бабич может стать новым послом России в Турции. Об этом сообщают многие СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле. Однако в
«Мы сами прочитали об этом в СМИ. Наша реакция была точно такая же, как у
Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.
Слухи о том, что Михаил Бабич уходит с поста полпреда Президента в ПФО ходили давно. Планировалось, что Михаил Викторович станет послом России в Украине, однако украинская сторона отказала.