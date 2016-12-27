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10:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пресс-службе Михаила Бабича отрицают слухи о новом назначении

Официальной информации о том, что он станет послом России в Турции, пока нет.

Источник: Аргументы и факты

Михаил Бабич может стать новым послом России в Турции. Об этом сообщают многие СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле. Однако в пресс-службе полпреда Президента в ПФО пока информацию не подтвердили.

«Мы сами прочитали об этом в СМИ. Наша реакция была точно такая же, как у пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова: “Впервые слышим”. Как на это сообщение отреагировал сам Бабич, сказать вам не могу — не видел», — пояснили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в ведомстве.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Слухи о том, что Михаил Бабич уходит с поста полпреда Президента в ПФО ходили давно. Планировалось, что Михаил Викторович станет послом России в Украине, однако украинская сторона отказала.

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